Зараз українські військові потребують далекобійної артилерії, щоб отримати можливість бити у тил ворога.

У США уточнили заяву президента Джо Байдена щодо поставок Україні далекобійних ракет. Напередодні той заявив, що Вашингтон не буде посилати Києву зброю, яка "може досягти території Росії".

Колишній посол США в Росії, міжнародний експерт Майкл Макфол повідомив, що саме мав на увазі американський лідер.

"Уточнюючі коментарі від адміністрації Байдена щодо MLRS (РСЗВ - ред.) більш обнадійливі. Україна отримає нові партії високоточних ракет з більшою дальністю, ніж зараз є в українців, але не ракет, здатних завдати удару вглиб Росії", - написав він у своєму Twitter.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська влада давно просить про відправку Збройним силам України реактивних систем залпового вогню MLRS.

27 травня глава Офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз закликавши не зволікати з передачею РСЗВ українським військовим.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно з інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

Пізніше The New York Times повідомило, що адміністрація Байдена нібито схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.