Українська влада регулярно пояснює союзникам необхідність термінового отримання таких видів озброєння.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає США не зволікати з ухваленням рішення про передачу Україні реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Як повідомив Єрмак у Telegram, у США продовжується дискусія щодо реактивних систем залпового вогню MLRS для України.

Він звернув увагу, що, відповідно до джерел телеканалу CNN, союзники можуть передати Україні сучасні ракетні системи, якщо ухвалять рішення наступного тижня.

"Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що Україна вдячна за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті Збройним силам України допоможуть саме сучасні MLRS.

"Вони потрібні нам вже на вчора, як і системи ППО, танки та інша зброя, про яку ми просимо для того, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території", - заявив Єрмак.

Він підкреслив, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням української землі та розблокуванням портів.

"Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію воєнним шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора. Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена готує рішення про збільшення обсягів поставок Україні озброєння, зокрема, йдеться про сучасні реактивні системи дальнього радіуса дії, адже саме такі передовсім просить українська влада.

Адміністрація Байдена схиляється до відправки цих систем в рамках великого пакета військової і безпекової допомоги Україні, про який може бути оголошено не раніше наступного тижня. Також українська влада просить надати високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.

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