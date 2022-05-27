При цьому Сполучені штати не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Вашингтон провів переговори з Києвом щодо небезпеки ескалації, яку можуть спричинити удари по території глибоко всередині РФ.

Про це агентству Reuters повідомили американські військові та дипломати.

Як зазначається, закулісні дискусії, є надзвичайно делікатними і тому не афішуються. При цьому Сполучені штати не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї.

Одночасно у Вашингтоні прагнуть "досягти спільного розуміння небезпеки ескалації".

"У нас є занепокоєння з приводу ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки (українцям - ред.)", – на умовах анонімності каже американський військовий.

Інший співрозмовник видання зазначає, що Вашингтон і Київ мають спільне "розуміння" щодо використання надійних методів зброї, наданих Заходом. "Поки ми були на одній сторінці у розумінні цих порогів", – зазначив чиновник.

Американська розвідка також попереджала про зростаючі ризики, особливо з огляду на невідповідність між очевидними амбіціями президента Росії Володимира Путіна та ефективністю його військових. Найближчі місяці можуть перевести війну на "більш непередбачувану та потенційно ескалаційну траєкторію", сказала директор національної розвідки Авріл Хейнс на слуханнях у Сенаті цього місяця.

Дуглас Лют, колишній посол США в НАТО і генерал-лейтенант армії у відставці, погодився, що Україна має достатньо російських цілей в Україні, про які можна хвилюватися.

Але він визнав ризик ескалації та політичного розколу всередині НАТО, якщо Україна завдасть удару вглиб Росії.

"Це спричинить розкол всередині альянсу. І, звичайно, альянс цього не хоче. І Україна також не хоче", - сказав Лют Reuters.

Як відомо, адміністрація Байдена розглядає можливість передачі Києву ракетної системи високої мобільності M142 (HIMARS), яка може наносити удари на кількасот кілометрів.

Цьому активно намагається перешкодити РФ.

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