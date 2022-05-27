Йдеться про сучасні реактивні системи залпового вогню MLRS.

Адміністрація президента США Джо Байдена готується надати Україні нову партію зброї, в тому числі сучасні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними видання, адміністрація Байдена готується надати Україні сучасні РСЗВ MLRS, оскільки вони найбільш затребувані.

Зокрема, про необхідність такого озброєння говорив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент Володимир Зеленський та інші українські політики. На їхню думку, саме ці системи можуть змінити "хід війни".

"Адміністрація (Байдена – ред.) схиляється до того, щоб надати системи (MLRS – ред.) в рамках розширеного пакету військової допомоги Україні, про що може бути оголошено вже наступного тижня", - пише видання.

Іншою системою, яку просила Україна, є високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS (легша колісна), здатна стріляти багатьма з тих же типів боєприпасів, що і РСЗВ.

Американські РСЗВ MLRS здатні запускати ракети на сотні кілометрів далі, ніж будь-які інші наявні в Україні аналоги.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна критично потребує реактивних систем залпового вогню, а союзники, які могли б надати їх, очікують політичного сигналу від Вашингтона - тому все залежить від адміністрації Байдена.

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