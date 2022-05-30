Президент США заявив, що Україна не отримає ракетні системи, які можуть досягти Росії

Президент США Джо Байден зробив неоднозначну заяву щодо постачання зброї в Україну. Вашингтон не буде посилати ракетні системи, які "можуть досягти території Росії"

Про це пише CNN

Ряд ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Білий дім має намір відправити передові ракетні системи великої дальності для Збройних сил України.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти Росії", – заявив Байден.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська влада давно просить про посилання Збройним силам України реактивних систем залпового вогню MLRS.

27 травня глава офісу президента України Андрій Єрмак в черговий раз закликавши не зволікати з передачею РСЗВ українським військовим.

За даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть і РСЗВ. Видання написало, що про це можуть повідомити вже наступного тижня. А зараз, згідно за інформацією від Reuters, Київ і Вашингтон погоджують умови застосування американської зброї.

Пізніше The New York Times повідомило, що адміністрація Байдена нібито схвалила відправку в Україну реактивних систем залпового вогню великої дальності.

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