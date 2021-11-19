Демонстрація розпочалася після того, як міністр юстиції Раті Брегадзе заявив журналістам, що уряд пропонує перевести Саакашвілі у військовий госпіталь.

Сотні протестувальників зібралися в центрі Тбілісі, щоб вимагати переведення ув’язненого екс-президента Міхеїла Саакашвілі до багатопрофільної цивільної клініки, у той час як зростає занепокоєння щодо здоров’я опозиціонера, який голодує вже 50 днів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На мітингу 19 листопада, організованому опозиційним "Єдиним національним рухом", демонстранти пройшли маршем від площі Республіки до будівлі парламенту в Тбілісі.

Демонстрація розпочалася після того, як міністр юстиції Раті Брегадзе заявив журналістам, що уряд пропонує перевести Саакашвілі у військовий госпіталь.

Читайте такожСаакашвілі звернувся за допомогою до влади СШАВійськовий госпіталь в Горі "є місцем, де його здоров’я і безпека будуть захищені державою у повній мірі", сказав Брегадзе.

Саакашвілі вимагав, щоб його доставили до цивільної лікарні, в чому уряд йому відмовив, заявивши, що його прихильники будуть штурмувати такий заклад.

Стан Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за 8 років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

18 листопада уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що згідно з висновками спеціалізованої комісії фахівців та експертів, створеної народним захисником Грузії Ніно Ломджарією, встановлені такі діагнози у Саакашвілі: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія, існує ймовірність шлункової кровотечі, сильне стресове середовище. Серед очікуваних ускладнень: епілептичний статус або кома, летальна аритмія, ниркова недостатність, серцева недостатність. У разі припинення голодування - велика ймовірність розвитку рефідинг-синдрому.

Того ж дня Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні.

Автор: Леся Лещенко