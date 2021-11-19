Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі адресував владі США звернення із в’язниці.
Про це повідомляє Bloomberg.
Своє звернення до США Саакашвілі передав через адвокатів.
У написаному від руки листі політик стверджує, що став жертвою насильства у в'язниці. Зокрема, він заявив про побиття і приниження співкамерниками.
Читайте такожУ Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я СаакашвіліЗа словами Саакашвілі, грузинська влада не дозволяє йому перевестися до звичайної лікарні з тюремної та бути присутнім на власному суді.
"Якщо США не прийдуть захистити мене, це буде страшним сигналом усім політикам і людям із прозахідними поглядами", - написав Саакашвілі у листі.
Затримання Саакашвілі
Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.
У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.
8 листопада його перевели в тюремну лікарню.
Саакашвілі, який продовжує голодування вже 50-й день, вчора втратив свідомість під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.
Потім його переведели в реанімацію тюремної лікарні, зараз його стан стабільний.