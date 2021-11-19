Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі передав владі США листа із в’язниці.

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі адресував владі США звернення із в’язниці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Своє звернення до США Саакашвілі передав через адвокатів.

У написаному від руки листі політик стверджує, що став жертвою насильства у в'язниці. Зокрема, він заявив про побиття і приниження співкамерниками.

Читайте такожУ Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я СаакашвіліЗа словами Саакашвілі, грузинська влада не дозволяє йому перевестися до звичайної лікарні з тюремної та бути присутнім на власному суді.

"Якщо США не прийдуть захистити мене, це буде страшним сигналом усім політикам і людям із прозахідними поглядами", - написав Саакашвілі у листі.

Затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 50-й день, вчора втратив свідомість під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

Потім його переведели в реанімацію тюремної лікарні, зараз його стан стабільний.

Автор: Марта Гичко