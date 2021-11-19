Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі адресував владі США звернення із в’язниці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Своє звернення до США Саакашвілі передав через адвокатів.

У написаному від руки листі політик стверджує, що став жертвою насильства у в'язниці. Зокрема, він заявив про побиття і приниження співкамерниками. 

Читайте такожУ Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я СаакашвіліЗа словами Саакашвілі, грузинська влада не дозволяє йому перевестися до звичайної лікарні з тюремної та бути присутнім на власному суді.

"Якщо США не прийдуть захистити мене, це буде страшним сигналом усім політикам і людям із прозахідними поглядами", - написав Саакашвілі у листі.

Затримання Саакашвілі

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню.

Саакашвілі, який продовжує голодування вже 50-й день, вчора втратив свідомість під час зустрічі з адвокатами і був вивезений з кімнати для побачень на ношах.

Потім його переведели в реанімацію тюремної лікарні, зараз його стан стабільний.

Автор: Марта Гичко