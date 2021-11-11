За словами Саакашвілі, його голодування вже стає "знаряддям війни" росіян не проти нього, а проти Грузії.

Екс-президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі згоден припинити голодування, якщо його переведуть до лікарні, де зможуть забезпечити реабілітацію.

Про це він написав у Facebook.

Він пояснив своє рішення про припинення головки.

"Дії уряду з першого дня мого голоду до сьогоднішнього дня є операцією умисного і спланованого вбивства. Є тільки один замовник - Володимир Путін", - написав Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі перевезли в "найнебезпечніше місце для його життя" – дівчина чиновникаЗа його словами, сценарій такий, що "повинен трапитися крайній гнів" грузинських патріотів. "Настільки, що наступні провокації викличуть громадянське протистояння, а потім в'їзд Росії і окупація країни під прикриттям їх "нейтралізації прикордонних загроз".

Тому я, як відданий патріот цієї країни і основоположник сучасної Грузії, не маю права не протистояти розвитку цього катастрофічного сценарію", - підкреслив Саакашвілі.

"Мій голод вже стає знаряддям війни росіян і чинної влади не проти мене, а моєї країни. З вищесказаного я виніс рішення розглянути заклик суду з прав людини Страсбурга, а також заклики західних партнерів і припинити голод", - написав далі політик.

У той же час він зазначив, що процес реабілітації після голоду набагато складніше, ніж процес управління голодом.

"Звертаюся до консиліуму лікарів з проханням прийняти рішення про те, які багатофункціональні і високотехнологічні клініки і на яких умовах зможуть надати мені лікування в процесі реабілітації після голоду. ... У ситуації, що склалася, як тільки це рішення буде прийнято і мене переведуть з цього закладу до відповідної установи, я відразу ж покінчу з голодом", - написав Саакашвілі.

Раніше спеціальна пенітенціарна служба Грузії опублікувала відео, на якому зображене переведення Саакашвілі в тюремну лікарню Тбілісі.

Стан Саакашвілі

8 листопада на 39-й день голодування екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі транспортували з в'язниці Руставі до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 (Глданська в'язниця). Адвокати і прихильники екс-президента назвали проведену операцію "викраденням".

Україна розчарована таким кроком грузинської влади. Міністерство закордонних справ направило Грузії ноту з цього приводу і закликало грузинську сторону невідкладно перевезти громадянина України Саакашвілі в цивільний медичний заклад, де були б всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Довідка УНІАН. Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Відразу після затримання політик оголосив голодування.

Автор: Інна Андаліцька