Він вважає, що російська сторона перешкоджатиме його проведенню.

Київ запросить Москву на другий Саміт миру, однак впевнений, що вона намагатиметься зірвати його, заявив президент України Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Kyodo News він повідомив, що українська сторона вже підготувала детальний документ, який базується на головних пунктах "Формули миру". Його представлять як країнам, які підтримували цей план, так і тим, хто не підтримав:

"І тільки тоді, попрацювавши над цим документом, почувши реакцію країн, я думаю, що ми будемо готові до наступних кроків. Ми не відмовляємося від своєї позиції. Як усі лідери й хотіли, на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо".

Водночас Зеленський застеріг, що Москва зробить все для того, щоб скасувати проведення саміту та припинити існування самої "Формули миру".

Відео дня

Другий Саміт миру

Як повідомляв УНІАН, розмови про підготовку другої "мирної" зустрічі розпочали одразу після завершення саміту у Швейцарії, на якому не була присутня російська сторона.

Україна визнала, що Росія могла б взяти участь у наступній зустрічі, однак в Москві неодноразово заявляли не збираються цього робити. Кремль називає "Формулу миру" Володимира Зеленського ультимативною.

Вас також можуть зацікавити новини: