Зазначається, що промова президента США покликана згуртувати союзників і продемонструвати свою роль на світовій арені

Президент США Джо Байден буде рекламувати дипломатичні перемоги в змученій війною Європі, коли виступить на саміті НАТО. Він відзначить єдність очолюваного США альянсу по Україні як обіцянку відновити розділений мир.

Видання Reuters пише, що Байден планує оголосити нову допомогу Україні і роль США у вступі Швеції до Альянсу, незважаючи на розбіжності серед західних урядів з приводу того, як довести війну на Україні до кінця.

Промова Байдена покликана згуртувати союзників і продемонструвати свою роль на світовій арені напередодні президентської кампанії в 2024 році, спрямованої на усунення розбіжностей всередині країни і за кордоном.

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У своєму виступі він планує сказати світовим лідерам, що "ми знаходимося на піку союзницької єдності після саміту і про те, як ми згуртували світ для підтримки народу України".

Президент підкреслить, що "важливо спиратися на цю єдність для вирішення інших важливих проблем... таких як зміна клімату, нові технології та загрози міжнародному порядку".

Незважаючи на позитивне послання, американські чиновники приватно боролися зі своїми колегами у Вільнюсі, щоб досягти консенсусу щодо того, куди йде війна, як її завершити та які гарантії дати Україні щодо її майбутнього в НАТО.

Україна, яка прагнула отримати запрошення вступити в Альянс або хоча б конкретний графік вступу, не отримала ні того, ні іншого. Натомість союзники по НАТО погодилися, що Україна врешті приєднається, коли "союзники погодяться і будуть виконані умови", йдеться у їхній заяві, але не наводиться жодних подробиць про те, коли Київ виконає такі умови.

Перш ніж покинути США для участі в саміті, Байден проігнорував побоювання союзників з приводу затвердження касетних боєприпасів для України для боротьби з Росією.

Саміт НАТО у Вільнюсі - останні новини

11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікувала отримати від членів Альянсу чіткі гарантії безпеки, а також рішення про членство.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав сигнал про наявність неприйнятних умов для України, що назвав безпрецедентним і абсурдним.

Пізніше в парламенті Естонії вказали, що така позиція Альянсу може дати невірний сигнал Москві.

12 липня з'явилася інформація, що партнери України з "Великої сімки" підготували довгострокові гарантії безпеки.

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