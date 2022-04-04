Луїджі Ді Майо запевнив, що Рим не застосує право вето.

Італія має намір підтримати санкції проти газу з Російської Федерації. Країна отримує приблизно 40% від загального обсягу імпорту "блакитного палива" з РФ.

Про це заявив Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії в Загребі повідомляє агентство Ansa.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - заявив Ді Майо.

Варто відзначити, що Італія отримує близько 40% від загального обсягу імпорту російського газу. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рим намагається знайти альтернативні джерела постачання газу.

При цьому міністр комплексних екологічних перетворень Роберто Чинголані вважає, що в Італії не буде багато проблем в найближчі місяці в разі припинення постачання газу з РФ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 2 квітня світ побачив свідчення звірств російських військових у населених пунктах Київської області. На приголомшливих фото з Бучі видно, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Українців ховали в братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

Світові лідери не змогли обійти увагою звірства росіянин. Дії армії РФ засудили у всіх європейських країнах і організаціях. У зв'язку з цим в ЄС заявили, що готують нові санкції проти Росії. За даними Financial Times, нові обмеження включають заборону на використання російськими судами портів ЄС, Додаткові експортні обмеження та ембарго на постачання енергоносіїв.

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