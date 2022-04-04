Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет обмежень у середу.

ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії після опублікованих у ЗМІ кадрів моторошних вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших міст під Києвом.

Про це повідомляє Financial Times.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет обмежень у середу.

Існуючі санкції включають заборону SWIFT для сімох російських банків, блокування експорту ключових технологій, закриття повітряного простору для російських авіаліній і замороження активів сотень російських олігархів та чиновників, в тому числі самого Путіна.

Майбутні обмеження, запропоновані деякими членами ЄС, полягають у більш індивідуальних санкціях, забороні на використання російськими суднами портів ЄС, додаткових експортних обмеженнях й ембарго на поставку енергоносіїв (вугілля, нафта, газ), на чому вже давно наполягала Україна.

Трагедія в Бучі: що відомо

Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.

Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.

Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.

Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.

З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.

У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.

Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.

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