ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії після опублікованих у ЗМІ кадрів моторошних вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших міст під Києвом.
Про це повідомляє Financial Times.
Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет обмежень у середу.
Існуючі санкції включають заборону SWIFT для сімох російських банків, блокування експорту ключових технологій, закриття повітряного простору для російських авіаліній і замороження активів сотень російських олігархів та чиновників, в тому числі самого Путіна.
Майбутні обмеження, запропоновані деякими членами ЄС, полягають у більш індивідуальних санкціях, забороні на використання російськими суднами портів ЄС, додаткових експортних обмеженнях й ембарго на поставку енергоносіїв (вугілля, нафта, газ), на чому вже давно наполягала Україна.
Трагедія в Бучі: що відомо
Сотні людей були вбиті російською армією у містах під Києвом, які раніше були під тимчасовою окупацією ворога.
Деяких людей розстрілювали просто на дорогах і покидали їхні тіла на вулицях. У багатьох були зв’язані білою стрічкою руки.
Також знайшли тіло раніше зниклої старости села Мотижин Бучанського району разом з убитим чоловіком та сином.
Є факти зґвалтування дітей та жінок, тіла деяких росіяни намагалися спалити.
З’явились супутникові фото масових поховань у Бучі.
У Міноборони РФ свою причетність заперечують, стверджуючи, що кадри з Бучі та інших міст є нібито провокацією радикалів і монтажем. Хоча напередодні, 1 квітня, у міністерстві публічно заявляли про "зачистку" населених пунктів.
Світова громадськість обурена новими свідченнями безкарного поводження Росією з цивільними в Україні. Глава МЗС Британії Елізабет Трасс написала у Twitter, що шокована кадрами убитих.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв іще більші санкції проти Росії, а президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття.