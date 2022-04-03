Президент Європейської ради заявив, що шокований кадрами звірств окупантів на Київщині.

У Євросоюзі побачили фото "Бучанської різанини" та готують нові санкції проти РФ. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований світлинами звірств російських вояків на звільненій Київщині.

Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter.

До свого допису Мішель додав хештег "Бучанська різанина". За словами президента Європейської ради, ЄС допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для притягнення РФ до відповідальності в міжнародних судах.

"Подальші санкції та підтримка ЄС уже "в дорозі", - зазначив він та завершив свій допис словами "Слава Україні!".

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

Глава МЗС Британії заявила, що вона шокована звірствами росіян у Бучі та інших містах. Згодом Подоляк показав вбитих українців та звернувся до лідерів Європи, аби ті побачили справжнє пекло 21 сторіччя. Окрім цього Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.