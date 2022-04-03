Світові лідери не змогли оминути своєю увагою ці звірства росіян.

Моторошні кадри з Бучі, що на Київщині, звільненої від російських окупантів, сколихнули весь світ. Масові вбивства мирного населення, зґвалтування, знущання, катування людей, братські могили і понівечені тіла українців просто посеред вулиць - пекло 21 століття, яке влаштувала армія РФ в Україні.

Світові лідери не змогли оминути своєю увагою ці звірства росіян. Так, Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав провести незалежне розслідування.

"Я глибоко шокований фотографіями мирних жителів, вбитих у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до ефективної відповідальності", – написав посадовець у Twitter.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після повідомлень про масові вбивства у Бучі анонсувала нові антиросійські санкції.

"Фотографії з Бучі неможливо винести. Жорстокість Путіна не має жодних меж, вона знищує цілі безневинні сім'ї. Відповідальні за військові злочини мають бути покарані. Ми зробимо санкції проти РФ ще жорсткішими і продовжимо підтримувати оборону України", - зазначила вона в Twitter.

Лідери Франції та Німеччини також зробили заяви щодо масових вбивств росіянами мирних мешканців Бучі та інших окупованих міст та сіл України.

"Фото, які надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів", - написав президент Франції Емманюель Макрон.

"Страшні та жахливі кадри доходять до нас з України. У Бучі розстрілювали мирних жителів, у тому числі жінок, дітей та людей похилого віку", - написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц підкреслив, що йдеться про наслідки дій армії РФ, оскільки "Буча ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими". Він також наголосив, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.

Макрон скористався нагодою, щоби висловити "співчуття жертвам і солідарність з українцями"

Обидва керівники держав наголосили на потребі розслідувати бучанську трагедію.

"Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - заявив Шольц.

"Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", - доповнив його Макрон.

На трагедію в Україні відреагувала і президент Молдови Майя Санду, яка напередодні вирішила не запроваджувати санкції проти Росії і зберегти нейтралітет. За її словами, у Молдові 4 квітня оголосили днем жалоби на згадку про загиблих мирних жителів України.

Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс приголомшена звірствами російських загарбників у Бучі та інших містах України.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів з розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - написала Трасс у Twitter.

Міністерство закордонних справ Чехії звинуватило режим Путіна у вбивствах російських військових мирних жителів України.

"Систематичні вбивства мирних жителів, скоєні російською армією, що біжить, — ще один огидний воєнний злочин, вчинений путінським режимом. Чехія разом із союзниками добиватиметься справедливості, оскільки винні мають бути притягнуті до відповідальності", - йдеться у заяві у Twitter.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати готові "дуже скоро" запровадити нові санкції проти РФ. Таку заяву він зробив у ефірі MSNBC Sunday, відповідачі на запитання, як США відреагує на заклик Володимира Зеленського ввести нові санкції за злочини РФ у Бучі.

"Коли йдеться про наші санкції, ми завжди говорили, що ми продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, включаючи олігархів і приближених, які надають повноваження цій війні проти України… Тому я підозрюю, що дуже скоро ви побачите додаткові дії", - заявив він.

Речник Держдепу також заявив, що США зроблять все можливе для притягнення відповідальності винуватців цього злочину.

"Ми вже побачили, що російські війська скоїли військові злочини. Тепер ми робимо, ми збираємо інформацію, по-перше, щоб висвітлити те, що вони роблять, але й також для того, щоб забезпечити притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчинив ці злочини. Це наша місія", – продовжив він.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон засудив "огидні атаки" Росії на мирних жителів України в Бучі та Ірпені:

"Підлі напади Росії на мирних жителів в Ірпені та Бучі є ще одним доказом того, що Путін і його армія скоюють військові злочини в Україні. Ніяке спростування або дезінформація Кремля не можуть приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою: Путін у розпачі, його вторгнення зазнає невдачі, а рішучість України ніколи не була такою сильною. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб уморити голодом військову машину Путіна. Британія була в авангарді підтримки міжнародного кримінального суду у розслідуванні звірств, скоєних в Україні. Ми не заспокоїмося, доки не переможе правосуддя", - наголосив Джонсон.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн теж вражена повідомленнями про невимовні жахіття в районах України, які залишає Росія.

"Необхідно терміново провести незалежне розслідування", - заявила вона.

Фон дер Ляйєн також висловила впевненість у тому, що винних буде притягнуто до відповідальності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав загибель мирних жителів у Бучі "неприйнятною" і заявив, що це - "жорстокість стосовно цивільного населення, яку ми в Європі не бачили десятиліттями".

"Бучанська різанина": що відомо про звірства окупантів на Київщині

1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів і російських посібників.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

Після цього стала з'являться інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та гвалтували, знущалися й катували людей. Дмитро Комаров показав жахливі кадри з Бучі та розповів, що мешканці просто плачуть, коли бачать хліб. На шокуючих фото з Бучі, які згодом з'явилися у мережі, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися просто посеред вулиць.

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