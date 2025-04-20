Через позицію Орбана ЄС може залишитися з багатомільярдним кредитом без засобів до його погашення.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що угорський прем'єр Віктор Орбан збільшить рахунок за підтримку України для європейських платників податків, якщо змусить ЄС зняти обмеження на 210 млрд євро заморожених російських активів.

В інтерв'ю Financial Times Цахкна попередив, що блокування відновлення санкцій ЄС стане великим фінансовим ударом для країн G7 і ЄС через багатомільярдні кредити Києву, забезпечені російськими активами.

ЄС і G7 торік використовували прибуток, отриманий від приблизно 260 млрд євро заморожених російських активів по всьому світу, для підтримки кредиту Україні в розмірі 50 млрд євро. Якщо активи будуть розморожені, ЄС і США нестимуть відповідальність за 20 млрд євро кредиту, а решта ляже на плечі інших членів G7.

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"Проблема в тому, що ці активи, які гарантують цей кредит, зникнуть... Якщо вони збираються заблокувати це, то санкції буде знято. І активи центрального банку будуть передані в Росію, [Володимиру] Путіну, як нагорода. Ми не можемо цього допустити", - сказав Цахкна Financial Times.

При цьому Естонія виступає за те, щоб країни G7 конфіскували російські активи, а не залишили їх під санкціями. "Це було б найбільш ясним і зрозумілим рішенням", - сказав Цахкна.

Деякі країни ЄС і G7, зокрема, Бельгія, виступили проти такого кроку, стверджуючи, що він може порушити міжнародне право і підірвати віру в євро.

"Наша позиція не змінилася", - сказав FT міністр бюджету Бельгії Вінсент Ван Петегем. "Конфіскація наразі неможлива через усі ризики, які з нею пов'язані. І водночас краще зберегти ці заморожені активи як важіль під час мирних переговорів із Росією".

Цахкна сказав, що він розуміє небажання Бельгії конфісковувати активи, додавши, що таке рішення має бути ухвалене колективно групою держав, в ідеалі включно з усією G7.

Переговори з Угорщиною також мають тривати, сказав Цахкна, вказавши, що Орбан залежить від фондів ЄС. "Я знаю, що у них багато проблем з економікою", - сказав він.

Він також відкинув будь-які способи Росії дістатися до цих активів як нереалістичні:

"Звичайно, Росія хотіла б використовувати свої заморожені активи для торгу та укладання угод. Але річ у тім, що у них немає цих активів, вони заморожені в Європі".

При цьому, за його словами, зрештою те, що станеться з продовженням санкцій і замороженими активами, залежить від мирних переговорів, що проводяться за посередництва США.

Орбан і Україна

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціював опитування громадської думки щодо членства України в ЄС. В уряді чітко заявили, що не підтримують вступ країни до Євросоюзу, але нібито хочуть дізнатися думку громадян Угорщини щодо цього.

Тим часом Європейський Союз продовжує шукати способи введення санкцій проти Росії, не потребуючи підтримки всіх 27 країн-членів. Завдяки такому рішенню ЄС міг продовжувати санкції проти країни-агресора, незважаючи на позицію Угорщини з цього питання.

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