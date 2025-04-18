У бюлетені буде лише одне запитання.

Вже наступного тижня в Угорщині розпочнеться національне опитування щодо ставлення громадян до вступу України до Європейського Союзу.

Як передає Telex, про це під час брифінгу повідомив представник уряду Ґерґелі Гуляш. За його словами, бюлетені з єдиним запитанням - "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - почнуть розсилати поштою з наступного тижня.

Міністр підкреслив, що угорський уряд не підтримує членство України в ЄС, оскільки це було б небезпечним для Угорщини "з сільськогосподарської та економічної точки зору":

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"Важливо, щоб голос Угорщини у цьому питанні був почутий".

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Як відомо, угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово наголошував, що Україна, на його думку, не гарантує достатній рівень прав для угорської нацменшини, яка проживає в Закарпатті.

Цей аргумент використовується як один із головних, щоб блокувати або уповільнювати процес інтеграції України до Євросоюзу.

Попри офіційну позицію уряду, опозиційна партія "Тиса" провела альтернативне опитування, в якому понад 58% угорців висловилися за вступ України до ЄС .​

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