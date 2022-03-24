Під обмеження потрапили російські банкіри.

Влада Великобританії ввела санкції щодо власників російських банкірів та фінансових установ. Під британські обмеження потрапили й великі російські та білоруські компанії, пов'язані з оборонною сферою.

Про це свідчить документ, оприлюднений на сайті уряду Великої Британії.

Лондон ввів санкції щодо 59 громадян Росії, серед яких глава "Сбербанка" Герман Греф, колишній перший заступник голови правління банку Лев Хасін, засновник "Тінькофф Банку" Олег Тиньков, перший заступник голови "Сбербанка" Олександр Ведяхін та президент опорного банку "Роснефти" ВБРР Діна Малікова.

При цьому обмеження торкнулися Альфа-Банку, Газпромбанку, Россельхозбанка (РСХБ), Уральського банку реконструкції та розвитку та СМП-Банку.

Крім того, під санкції потрапили 26 юридичних осіб із РФ та Білорусі, серед яких оборонна компанія Кронштадт (зокрема, розробляє безпілотники), Державний ракетний центр ім. Макєєва, Радкомфлот, Державне агентство оборонної промисловості Білорусі та білоруське оборонне підприємство "ОКБ ТСП", що виробляє зенітний ракетний комплекс та іншу оборонну продукцію, всеросійський інститут авіаційних матеріалів, Ексар (експортний кредитний інститут російського уряду), Белспецзовніштехніка, Салаватський хімзавод, Атлант, Invest A, Мінський завод колісних тягачів, "Оборонні ініціативи", Технокомпанія Планар, енергетична компанія Русавто.

Обмеження передбачають заморозку на території Великобританії всіх активів юридичних і фізичних осіб, які потрапили в санкційний список, а також заборону на будь-які операції з ними.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглися на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

Ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу за широкомасштабну агресію новими санкціями.

Зокрема, з 12 березня "Банк Росії", "ВТБ", "Совкомбанк"," Промсвязьбанк"," Новікомбанк"," відкриття"і веб.РФ" повинні були відключити від SWIFT. Також у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

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