Повітряне судно потрапило під антиросійські санкції.

Літак Boeing 747 авіакомпанії Cargologicair UK, яка належить російській корпорації "Волга-Дніпро", застряг у німецькому аеропорту. Влада Німеччини заборонила повітряному судну виліт з Франкфурт-Хан.

Про це пише Die Zeit

Відзначається, що літак затримали в німецькому аеропорту через санкції, які ввели проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому за кожен день простою літака його власник повинен заплатити аеропорту 1200 євро. На який термін введено заборону - невідомо.

У свою чергу в Міністерстві транспорту Німеччини розповіли, що Cargologicair UK на 100% належить Cargo Logic Holding Ltd, якою володіють громадяни РФ Олексій Ісайкін та Сергій Шкляник.

Як повідомляв УНІАН, Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії. Зазначається, що без сертифіката льотної придатності літак не може виконувати польоти. Документ видає орган цивільної авіації тієї країни, де зареєстрований літак.

У свою чергу Російська Федерація викрала 400 лізингових літаків на 10 мільярдів доларів. У зв'язку з цим AerCap подала позов у розмірі 3,5 мільярда доларів проти РФ за вкрадені літаки.

При цьому Святошинський районний суд Києва заарештував дванадцять транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан", які належать російській авіакомпанії "Волга-Дніпро".

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