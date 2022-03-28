Більшість літаків як і раніше літають на внутрішніх маршрутах Росії попри те, що вони мають бути відсторонені від польотів.

У понеділок, 28 березня, спливає крайній термін для російських авіакомпаній, які мають повернути більше ніж 400 орендованих літаків на суму майже $10 млрд.

Утім, іноземні лізингодавці швидко втрачають надію на те, що Росія поверне їм їхні літаки, пише Reuters.

За даними консалтингової компанії IBA, більшість літаків все ще літають на внутрішніх російських маршрутах, хоча на Бермудських островах та в Ірландії, де більшість цих літаків зареєстровані, дію сертифікатів льотної придатності призупинили, що зазвичай означає, що вони мають бути відсторонені від польотів.

"Я боюся, що ми станемо свідками найбільшої крадіжки літаків в історії комерційної цивільної авіації", – сказав доцент кафедри управління повітряним транспортом Сінгапурського технологічного інституту Володимир Білоткач.

За міжнародними правилами подвійна реєстрація заборонена, але Росія вже перевела більш ніж половину літаків, що належать іноземним державам, до свого власного реєстру після ухвалення закону, який це дозволяє. Уряд Росії також заявив, що 78 літаків російських перевізників не повернуться до РФ, оскільки заарештовані за кордоном.

Попри те, що літаки застраховані, безпрецедентний характер і масштаби потенційних збитків, імовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат, вважають аналітики.

І навіть якщо літаки будуть вилучені, вартість відшкодування буде під питанням, тому що літаки повинні мати точні записи про технічне обслуговування, щоб переконатися, що вони були оснащені оригінальними запчастинами, які можна відстежити – ще одна сфера, на яку спрямовані санкції Заходу проти Росії.

Хоча загальна вартість літаків величезна, вплив на окремі лізингові фірми все ще може бути керованим, навіть якщо знадобиться списання, оскільки літаки, орендовані російськими авіакомпаніями, становлять менш як 10% портфелів більшості лізингових компаній.

"Це не завдасть шкоди лізинговому бізнесу. На мій погляд, це змінює майбутній ринковий потенціал Росії", – сказав директор Alton Aviation Consultancy Бред Дейлі, який раніше працював в ірландському лізинговому гіганті AerCap Holdings.

Як зазначає Reuters, деякі приватні російські авіакомпанії заявили про готовність повернути літаки орендодавцям, хоча неясно, чи схвалить російський уряд ці дії.

У деяких випадках орендодавці мають гарантійні депозити, які можна конфісковані і котрі можуть допомогти покрити частину будь-яких збитків, але все одно лише частину вартості літака. Наприклад, застава за вузькофюзеляжний літак вартістю 20 мільйонів доларів може становити близько 450 тисяч доларів, що еквівалентно тримісячній оренді, каже Бред Дейлі.

Рейтингове агентство KBRA повідомило, що страхові депозити зазвичай становлять від одного до чотирьох місяців оренди, залежно від кредитної оцінки авіакомпанії, яка орендує літак. Хоча, наприклад, в одній із китайських лізингових компаній повідомили, що не брали страхові депозити з державного "Аерофлоту", який мав найкращу кредитну оцінку до санкцій.

Як повідомляв УНІАН, Європейське агентство з безпеки польотів (European Union Aviation Safety Agency, EASA) призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній РФ через санкції проти Росії. Зазначається, що без сертифіката льотної придатності літак не може виконувати польоти. Документ видає орган цивільної авіації тієї країни, де зареєстровано літак.

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав документ, який фактично дозволяє російським авіакомпаніям використовувати літаки іноземних лізингодавців, попри їхню заборону.

Крім того, в Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" про можливий продаж іноземних компаній і навіть їхню націоналізацію, якщо бізнес покидатиме російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.

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