Наразі компанії AerCap вдалося повернути 22 із 135 літаків і 3 з 14 двигунів, які були розміщені в РФ.

Найбільша лізингова компанія в світі AerCap подала позов у 3,5 млрд доларів проти РФ за літаки, які Росія вкрала через санкції після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

"AerCap, найбільша в світі компанія з лізингу літаків, заявила, що подала страхову вимогу на суму 3,5 мільярда доларів, щоб покрити потенційні втрати своїх літаків і двигунів, які залишаються в Росії",- йдеться в повідомленні.

Дублінська компанія мала найбільші ризики у Росії серед іноземних лізингодавців, коли західні санкції були введені після вторгнення РФ в Україну.

У середу компанія заявила, що має близько 2,5 млрд доларів під загрозою, і попередила, що очікує принаймні частково повернути вартість своїх активів у першому кварталі.

Зазначається, що компанії вдалося повернути 22 із 135 літаків і 3 з 14 двигунів, які були розміщені на російських авіасуднах до початку війни. Це допомогло зменшити ризики з 3,1 мільярда доларів наприкінці грудня до 2,5 млрд доларів.

Фінансовий директор Пітер Юхас заявив, що очікує, що страхові претензії лізингодавців щодо Росії будуть оскаржені, враховуючи великі суми на кону у цій галузі.

За словами виконавчого директора Енґуса Келлі, AerCap має намір задовольняти всі свої претензії за своїми страховими полісами, а також може використати "інші засоби правового захисту, які можуть бути доступні нам".

Раніше повідомлялося, що РФ викрала 400 лізингових літаків на $10 мільярдів.

Довідка УНІАН. AerCap — найбільша в світі компанія з лізингу літаків після придбання International Lease Finance Corporation у 2014 році. Станом на червень 2020 року у її портфелі було 1035 керованих літаків. Він обслуговує понад 200 клієнтів у приблизно 80 країнах із комплексними послугами автопарку. У російських авіакомпаній знаходиться 152 літаки, що належать AerCap.