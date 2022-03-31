Наразі трьом літакам заборонено виліт з Німеччини, одному - з Канади, продовжується робота щодо арештів в інших юрисдикціях.

Святошинський районний суд м. Києва заарештував дванадцять транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Днепр".

Про це повідомляє прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси ДП "Антонов". Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів і подальшого відшкодування шкоди. Загальна вартість літаків становить понад 24 мільярди гривень.

"Росавіація незаконно надала право компанії, що входить в групу компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани". Фактично, протягом останніх років "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є кричущим порушенням положень міжнародних конвенцій", - йдеться у повідомленні.

Наразі трьом літакам заборонено виліт з Німеччини, одному - з Канади, продовжується робота щодо арештів в інших юрисдикціях.

Згідно з ухвалою суду літаки підлягають передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Раніше повідомлялося, що найбільша лізингова компанія в світі AerCap подала позов у 3,5 млрд доларів проти РФ за літаки, які Росія вкрала через санкції після вторгнення в Україну.

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