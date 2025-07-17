Фіцо зауважив, що його країна не буде підтримувати пропозицію щодо припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року.

У пʼятницю, 18 липня, Словаччина розблокує ухвалення нового, вже 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо у Facebook. Він заявив, що Братислава отримала письмові гарантії від Європейської комісії щодо ціни на газ та його потенційного дефіциту.

"Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарства й економіку Словаччини.Це нам безперечно вдалося. Напруга на обох сторонах боротьби була відчутна. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап", – сказав він.

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Він додав, що Братислава нібито витрачає 100 млн євро на компенсації за високі ціни на енергоносії. Також він повідомив, що Словаччина отримала гарантії щодо можливих арбітражних суперечок через невиконання зобов’язань за контрактом з "Газпромом", який розрахований до 2034 року. Йдеться як про офіційний лист, так і "неофіційні гарантії".

За його словами, подальше блокування нового пакету антиросійських санкцій було би контрпродуктивним та загрожувало би інтересам Словаччини. Тому він віддав вказівку представникам країни у ЄС зняти блокування цього пакета 18 липня.

"Але одразу після цього починається другий етап нашої боротьби з Єврокомісією щодо російського газу", – додав він.

Фіцо зауважив, що його країна не буде підтримувати пропозицію щодо припинення імпорту російського газу після 1 січня 2028 року.

Санкції проти Росії: інші новини

Президент США Дональд Трамп дав Росії 50 днів на укладення мирної угоди чи угоди про припинення вогню у війні проти України. Якщо РФ не виконає умови, на неї чекають нові санкції, заявили в Білому домі.

Проте інвестори не вірять у погрози Трампа щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії, пише The Economist.

Та на тлі заяви Трампа у Сенаті США намагалися зупинити просування двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції, де зокрема пропонують запровадити 500% мита на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Водночас сенатор Ліндсі Грем, який є одним з авторів цього законопроєкту, заявив, що хоче обговорити з цей документ Трампом. Він каже, що рішення щодо голосування в Сенаті буде ухвалене вже найближчими днями.

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