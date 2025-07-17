Країни, які купуватимуть в Росії нафту, так само потраплятимуть під санкційні обмеження.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп встановив для Росії "дедлайн" у 50 днів для досягнення угоди про мир чи припинення вогню у війні проти України. Інакше на Москву чекатимуть нові обмеження.

Про це під час пресконференції заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, в разі відмови виконувати умови Вашингтона Москва зіштовхнеться і з підвищенням мит.

"Як чітко сказав президент (Трамп, – ред.), якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди протягом цього часу, якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами. Вони також зіткнуться із вторинними санкціями", – сказала вона.

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Таким чином, зазначила Левітт, країни, які купуватимуть в Росії нафту, так само потраплятимуть під санкційні обмеження. За її словами, це завдасть "глибокої шкоди" російській економіці.

Ультиматум Трампа Росії

14 липня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що дає Росії 50 днів на досягнення мирної угоди чи припинення війні, яку країна-агресорка веде проти України. За його словами, в іншому випадку Москва та її партнери зіткнуться з митами у розмірі 100%.

На цьому тлі Рютте зробив попередження трьом країнам, які ведуть бізнес з Росією. Серед них є і Китай.

Утім, видання The Economist пише, що інвестори не вірять у погрози Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії.

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