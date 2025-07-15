Політик повторив, що "ця суперечка не може бути виграна зі стовідсотковою точністю".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що Європейська комісія запропонувала його країні "гарантії" щодо відмови від російського газу в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це пише TASR.

За його словами, на столі лежить письмовий проєкт гарантій щодо планованого припинення поставок російського природного газу до ЄС, які Європейська комісія (ЄК) пропонує Словаччині в обмін на голосування за 18-й пакет санкцій проти Росії. Фіцо заявив, що він направляє пропозицію головам усіх відповідних політичних партій і чекає на їхню відповідь.

Він нагадав, що Словаччина не голосуватиме щодо пакета санкцій, який потребує одностайної підтримки всіх держав-членів ЄС, якщо Єврокомісія не надасть їй хоча б мінімальні гарантії того, як впоратися з наслідками її "демагогічної та шкідливої" пропозиції щодо припинення поставок російського газу з 1 січня 2028 року.

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"Одержимість Росією настільки велика, що у нас немає жодних шансів змусити Комісію відкликати її газову пропозицію. Не кажучи вже про те, що Єврокомісія просуне цю пропозицію, навіть якщо ми проголосуємо проти неї сто разів, що ми і зробимо. Ми ніколи не будемо голосувати за це безумство Комісії", - заявив прем'єр-міністр.

Фіцо повторив, що ця суперечка не може бути виграна зі стовідсотковою точністю.

"Незважаючи на те, що мені дуже хотілося б якнайшвидше завершити цю сумну главу в діяльності Єврокомісії, я все ж залишаю за собою можливість не підтримати 18-й пакет санкцій", - додав політик.

Санкції проти РФ

Європейський союз може прив'язати так звану стелю ціни на російську нафту до ринкових цін у світі. Такий варіант розглядають у рамках підготовки 18-го пакета санкцій.

За словами поінформованих співрозмовників видання Bloomberg, пропозиція передбачає встановлення плаваючої стелі, яка буде на 15% нижчою за ринкову ціну і переглядатиметься кожні три місяці. Але першим етапом на цьому шляху має стати зниження стелі з нинішніх 60 до 50 доларів за барель.

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