Слова президента США вже не викликають довіри.

За останні шість місяців президент США Дональд Трамп займав найрізноманітніші позиції в українському питанні. Таке політичне метання знищує довіру інвесторів до його слів.

Видання The Economist пише, що погрози Трампа запровадити "суворі" вторинні мита, щоб приструнити Росію, також не виглядають переконливими.

Зазначається, що президент США міг би запровадити санкції, які скоротили б експортні доходи Москви, не вплинувши при цьому на ціну нафти. Але якби ці санкції були досить суворими, щоб перекрити експорт енергоресурсів Кремля, то нафта злетіла б, викликавши інфляційний шок, який Трамп міг би вважати неприпустимим.

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Найбільшими покупцями російської нафти є Китай (47%) та Індія (38%). Трамп відмовився від повномасштабної торгової війни з Китаєм і веде переговори з Індією. Показово, що інвестори не вірять у ризиковану політику Трампа. Після того як він пригрозив відрізати Росію, ціна на нафту впала.

Хоча слово Трампа мало що значить, Україна і Європа повинні скористатися ним, щоб створити механізм, який не потребує щоденних президентських рішень для функціонування.

Мита Трампа для Росії - головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Москва має припинити війну в Україні впродовж 50 днів або Вашингтон запровадить 100% "вторинне" мито проти всіх країн, які з нею торгуватимуть.

Водночас у Китаї вкрай негативно відреагували на цю ідею Трампа, якщо війна в Україні не припиниться в зазначений період.

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