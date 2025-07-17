Сенатор планує обговорити це із Трампом.

Ультиматум президента Дональда Трампа на адресу Росії може зупинити просування двопартійного законопроєкту Грема та Блументаля про "драконівські" санкції проти РФ та її партнерів.

У коментарі Semafor американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що хоче обговорити з президентом цей документ. За його словами, рішення щодо голосування в Сенаті до серпня буде ухвалене вже найближчими днями:

"Аргументом на користь законопроєкту є те, що він отримає переважну кількість двопартійних голосів. Він матиме гнучкість у політичному плані. І юридично буде сильнішим".

Сенатор Кевін Крамер, партнер Грема по законопроєкту, також підтримав ухвалення рішення якнайшвидше. Тим часом Річард Блументаль запевнив, що президент продемонстрував "потужний знак єдності з Конгресом".

Відео дня

Нові санкції проти Росії

Законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025 був поданий сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блументалем. Він швидко здобув підтримку понад 80 законодавців з обох партій.

Законопроєкт пропонує, зокрема, запровадити 500% мита на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, уран та інші ресурси.

Також документ передбачає первинні та вторинні санкції проти російських олігархів, банків та енергетичних компаній.

Дональд Трамп, який дав Росії 50 днів на досягнення мирної угоди, заявив, що запропоновані ним 100% мита діятимуть так само ефективно, оскільки в певний момент цифри вже не мають значення.

Вас також можуть зацікавити новини: