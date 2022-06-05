Тьєррі Бретон заявив, що Путін відкрито намагається роз'єднати Європейський союз.

Європейський союз в рамках відмови від російського газу збільшить закупівлі скрапленого "блакитного палива" в США та Катарі. ЄС також планує наростити потужності зеленої енергетики.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу Europe 1 / CNews.

"Нам доведеться якнайшвидше звільнитися від російського газу і відновити нашу автономію, тому що Володимиру Путіну не подобається європейський проект. Він намагався розділити нас за допомогою своєї вакцини "Супутник", яка не спрацювала, він робив все, щоб втручатися в нашу демократію за допомогою Russia Today, а тепер він використовує газ, щоб точно розділити нас", - заявив європейський політик.

Він зазначив, що близько 45% газу в ЄС у 2021 році припадав на Російську Федерацію. За його словами, в Євросоюзі вже розробили план з відмови від російського газу, адже з РФ імпортують 155 мільярдів кубометрів на рік.

"Цей новий план буде включати 50 млрд кубометрів імпорту зрідженого природного газу з США або Катару, додаткові 10 млрд на наявних трубопроводах, прискорення морських вітряних турбін і фотоелектричних панелей, що становлять 25 млрд кубометрів", - пояснив Бретон.

Також він не виключає перезапуск вугільних електростанцій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого війська Росії вдерлися на територію України, зокрема, з білоруської території. Ворог також скидав бомби на військові об'єкти та житло мирних людей.

У зв'язку з цим США, Японія і країни Євросоюзу ввели ряд санкцій щодо РФ. Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з Росії.

Крім того, Москва перестала постачати газ країнам, які відмовилися платити за газ рублями. Зупинено постачання газу до Польщі, Болгарії, а також до Фінляндії. З 31 травня російський "Газпром" припинив постачання газу нідерландської компанії GasTerra. На цьому тлі спотові ціни на газ в Європі перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів.

4 червня стало відомо, що Євросоюз почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.

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