Спотові ціни на газ в Європі знову перевищили $1 тисячу за тисячу кубометрів.

Спотові ціни на газ у Європі знову перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів після припинення російським "Газпромом" поставок газу в Нідерланди й Фінляндію.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

Так, ціна найближчого (липневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла 1 070 дол./ тис. куб. м, тобто 94,6 євро за МВт-год.При тому, що з початку травня ціна на блакитне паливо не перевищувала 1000 доларів.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ виключно в рублях, замість євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу.

З 31 травня російський "Газпром" припинив постачання газу нідерландській компанії GasTerra через відмову платити за російський газ в рублях.

21 травня "Газпром" припинив постачання газу до Фінляндії через відмову платити за російський газ в рублях.

Росія вже зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, які також відмовилися від оплати в рублях.

Крім того, провідна датська енергетична компанія Orsted повідомила про відмову платити за постачання російського газу в рублях ще в кінці квітня.