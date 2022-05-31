Компанії GasTerra B. V. до 1 жовтня не отримає приблизно 2 млрд кубометрів російського газу.

Російський газовий монополіст "Газпром" з 31 травня припинив постачання газу нідерландській компанії GasTerra B. V. після відмови платити рублями.

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому".

"Платежі за газ, що поставляється з 1 квітня, повинні здійснюватися у рублях з використанням нових реквізитів, про що контрагенти були своєчасно проінформовані", – заявили в компанії.

Відмова від постачання означає, що до 1 жовтня покупець не отримає приблизно 2 млрд кубометрів газу за раніше укладеним контрактом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав вимоги російського "Газпрому" шантажем:

"Зараз ми бачимо дзвіночки майбутнього активного енергетичного тиску Росії на Європу... "Газпром" зупиняє постачання газу у Нідерланди та Данію. Так виглядає шантаж з вимогою платити за газ в рублях. Раніше вже були зупинені поставки в Польщу, Болгарію, Фінляндію. Так, кожна з цих країн пришвидшить диверсифікацію та виграє від того, що не піддалася на шантаж. Але ці приклади вкотре підтверджують, що Росія використовує енергетику як зброю, а не для ведення чесного бізнесу".

Нагадаємо Європа продовжує відправляти в Російську Федерацію мільярд євро щодня, купуючи нафту і газ, заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк.

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