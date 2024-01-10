Сценарій, в якому Байден зніме свою кандидатуру після праймеріз – можливий, - експерт-американіст Олександр Краєв

Директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв розповів УНІАН, чи може Джо Байден зняти свою кандидатуру з президентських виборів в США і хто ще з-поміж демократів може виграти праймеріз.

2024 рік – рік виборів, зокрема, виборів президента США. Проте у медіа, переважно, говорять про перспективи висунення єдиної кандидатури у президенти США серед представників табору Республіканської партії. Але не завжди звертають увагу, що насправді відбувається у лавах Демократичної партії, яку представляє чинний президент Джо Байден.

Чи дійсно позиції Байдена настільки непохитні, що у таборі демократів немає жодних альтернатив на висунення іншого кандидата в президенти та хто гіпотетично може виграти номінацію для участі у виборчих перегонах від Демократичної партії? УНІАН поспілкувався з експертом-міжнародником Олександром Краєвим.

Пане Олександре, провідний стратег американського банку JPMorganМайкл Сембаліст наважився на шокуючий прогноз про те, що чинний президент США Джо Байден відмовиться від переобрання на другий президентський термін. Що ви думаєте з цього приводу?

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Теоретично, як не дивно, такий сценарій цілком можливий та має процедурну основу. Це те, що американці називають дуже вдалим терміном shenanigans. Тобто те, що вписується у рамки закону, але, при цьому, є таким дивакуватим, що, у принципі, всім дуже дивно, що воно працює.

Байдену важливо пройти праймеріз, оскільки він зараз єдиний кандидат. І єдиний кандидат для того, аби пройти праймеріз без проблем. Бо якщо у таборі демократів розпочнеться такий же розбрат, як у республіканців, вони не покажуть свою єдність. А саме на образі єдності вони зараз і "виїжджають". Тому - є така інсайдерська інформація - можливий сценарій, що Байден зніме свою кандидатуру через вік чи стан здоров’я після того, як його оберуть на праймеріз.

У такому випадку, нового кандидата від демократів будуть обирати не демократичні виборці, тобто не праймеріз, а Комітет Демократичної партії – умовно, Байден і його оточення. Тоді вони дійсно оберуть людину, яка буде з мінімальними скандалами, яка дійсно може підійти, і яка дійсно стане сильним кандидатом. При цьому, цю ситуацію з цим кандидатом республіканці не зможуть розхитати, бо йому не доведеться проходити праймеріз.

Тому такий сценарій розглядається.

Якщо, теоретично, цей сценарій стане реальним і Байден зніме свою кандидатуру, кого ви бачите можливим претендентом від демократів?

У такому випадку наразі дуже велика вибірка. Точних прізвищ ніхто не називає. Той інсайд, на який я посилався, просто каже, що такий сценарій можливий. А кого саме - про це поки не говорять.

З моєї точки зору, є декілька таких кандидатур. Можливо – це сенаторка Елізабет Воррен, яка, свого часу, дуже непогано себе показувала на дебатах ще у 2016 році.

Найбільш дійсна кандидатура, з моєї особистої точки зору, це Піт Буттіджедж. Він нині є міністром транспорту. Особистий посланець Байдена у кабінеті міністрів. Крім того, він наймолодший на важливих міністерських посадах. На додачу, він репрезентативний, бо є нетрадиційної сексуальної орієнтації. Він має гарну вищу освіту – це Гарвардська юридична школа. Він ветеран - був декілька термінів в Іраку. Чудово освідчений і знає вісім мов – одну зі словником і сім вільно. Має декілька десятиліть досвіду у місцевій політиці. Був мером свого міста і обирався до Конгресу свого штату… Тобто, це людина максимально досвідчена. Максимально нескандальна. До Буттіджеджа не можна прив’язати жодної чорної історії. Щодо нього немає жодного чорного піару. Тому, зважаючи наскільки Буттіджедж молодий, він був би ідеальним кандидатом для сучасної Демократичної партії.

Як ви оцінюєте поточні позиції чинного президента США Джо Байдена для переобрання на другий термін?

Усе це буде залежати від судової справи проти Дональда Трампа. При цьому, ситуація не зовсім така, як очікувалося. Якщо все-таки від республіканців Трамп буде брати участь у виборах, дуже ймовірно, що переможе Байден. Але якщо замість Трампа буде брати участь Нікі Хейлі, найбільш імовірно, що переможе саме Хейлі.

Коли йдеться про сценарій, який ми обговорювали на початку, зокрема піднімається питання віку. Чи не занадто віковим політиком є Байден для переобрання на другий термін?

Важко сказати. Як науковець, я можу просто відзначити, що останній найстарший кандидат в президенти США і найстарший президент США був Рональд Рейган. Але з часів Рейгана середній вік американців зріс більше ніж на 10 років. І, прямо скажемо, медицина теж далеко просунулась з 1980-х років. Тому, з одного боку, так, Байден, скажемо м’яко, достатньо старий. З іншого боку, геронтократія – влада старих, і це зараз такий міжнародний тренд.

Наскільки визначальними для майбутньої президентської виборчої кампанії в США будуть праймеріз, які відбудуться 5 березня у великій кількості штатів під час так званого "супервівторка"?

Зазвичай, під час "супервівторка" орієнтуються на те, який з кандидатів конкретно у кожній партії стане основним кандидатом. І також стане зрозумілим, які є шанси у всіх кандидатів: на яку підтримку загалом по всій Америці кандидати можуть розраховувати.

Ця дата є дуже важливою для американців. Але треба сказати, що не завжди "великі вівторки" показували дійсного претендента на президентську посаду. Точність "великого вівторка" за останні 40 років коливається в межах 60-63%. Це не є абсолютно чітким визначенням переможця. Але дає хоч якусь визначеність - у контексті рівня лідерства кандидатів, наскільки вони сильно себе почувають, і чи готові члени їхніх партій об’єднатися навколо них. А це найголовніший аспект: чи готові, умовно, в один день одразу багато штатів проголосувати за конкретного політика. По суті, це репетиція виборів.

А як ви оцінюєте вибір міста Чикаго для проведення у серпні з’їзду Демократичної партії з метою висунення єдиного кандидата від демократів? Яка важливість саме цього міста на Середньому Заході США для виборчої кампанії?

Байден будує свою виборчу кампанію довкола традиційного гасла, що він підтримує Америку середнього класу. Він хоче, аби звичайні робітники, які вибилися у середній клас і формують цей середній клас, як білих, так і блакитних комірців, щоб вони собою представляли те, чому взагалі американська економіка працює. І Чикаго, як відоме промислове місто, як величезна агломерація, де у 20-му столітті постав цей американський середній клас – це такий посил: "Ми працюємо заради вас і прямо із серця промислової Америки ми будемо починати нашу кампанію".

На вашу думку, чи можуть виникнути несподіванки і чи знайдуться в лавах Демократичної партії політики, які можуть кинути виклик Байдену у боротьбі за висунення кандидатом на посаду президента США від демократів?

Це рідкість. Зазвичай у рік, коли президент йде на другий термін, його партія об’єднується довкола нього. І це було як у демократів, так й у республіканців.

Як приклад, згадаємо останні вибори 2020-го року. У Трампа особливо не було опонентів, коли він балотувався. Зате зі сторони демократів було 19 кандидатів.

Аналогічно тут: у Байдена немає опонентів, коли він зараз балотується серед демократів. Натомість, у республіканців на початку було 15 кандидатів. Зараз ця кількість скоротилась до п’яти.

Тобто, нині ми спостерігаємо класичну ситуацію для американської демократії, коли партія гуртується довкола чинного президента. Адже з усіх інших політиків цієї партії він - найбільш публічний і видимий, той, хто показав результат та досі популярний, попри все. Просто у Демократичній партії ніхто більше таким кредитом довіри не користується. Тому, я майже впевнений, що публічних опонентів на праймеріз у Байдена не буде.

А як ви оцінюєте вибір Байдена залишити кандидатуру Камали Гарріс своєю напарницею та претенденткою на повторне зайняття посади віце-президента США?

Для неї самої, попри те, що вона не була активна, і, по суті, не виконала свою програму на перший термін президенства, основне завдання нині, як колись було у віце-президентів – просто бути на місці, якщо щось станеться з президентом. З цієї точки зору, Гарріс якраз підходить.

З процедурної точки зору також зрозуміло, чому Гарріс залишилася. Бо щось змінювати на перевиборах – це, знову ж таки, не входить у політичну традицію обох партій. Зазвичай, віце-президент залишається той же. І ставити нову людину – це заново починати повноцінну кампанію віце-президента. Заново усіх переконувати, що цей віце-президент підходить.

З точки зору ефективності і активності, звісно, я би волів бачити когось іншого. Але мені цілком зрозуміло, чому залишили Гарріс.

То чому ж?

Вона репрезентативна, вона є жінкою змішаного етнічного походження, вона з протилежного океанічного берега… Якщо Байден – це класичне старе східне узбережжя. Камалла Гарріс – це активне західне узбережжя. Вона спеціаліст у внутрішній політиці і у реформі юстиції, у той час, як Байден – це, у першу чергу, спеціаліст у зовнішніх відносинах. І до того ж, вона достатньо молода і достатньо активна, щоб у тому випадку, якщо щось станеться з Байденом, змогла дійсно його замінити, і не пропустити нікого іншого.

Тому, з цих міркувань, вона якраз непогана кандидатура на посаду віце-президента.

Віталій Саєнко

Віталій Саєнко