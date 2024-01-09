У прогнозі JPMorgan "Pillow Talk" вихід Байдена з передвиборної гонки 2024 року названий одним з "10 прогнозованих сюрпризів".

Президент США Джо Байден не буде балотуватися на переобрання в цей неспокійний рік, коли деякі частини країни будуть страждати від віялових відключень електроенергії, випуску інгаляційної вакцини від COVID і бойкоту безпілотних автомобілів, прогнозує провідний стратег JPMorgan Chase.

Майкл Чембалест, який очолює відділ ринкової та інвестиційної стратегії у відділі управління активами банку Уолл-стріт, на вихідних зробив шокуючі прогнози у своєму списку "Десять сюрпризів" на 2024 рік, пише New York Post.

Головним серед пророцтв багатообіцяючого Нострадамуса було те, що 81-річний Байден вийде з гонки "десь між супервівторком і листопадовими виборами, пославшись на проблеми зі здоров'ям".

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"Супервівторок" відноситься до президентських праймеріз і кокусів 5 березня, які пройдуть більш ніж в дюжині штатів, включаючи Каліфорнію, Техас, Массачусетс, Вермонт і Північну Кароліну.

Переможець конкурсів "супервівторок" вважається фаворитом на висунення партії на пост президента.

Також у списку Чембалеста було те, що американці відмовляться від безпілотних електромобілів після кількох аварій, що сталися в Сан-Франциско, і попередження про те, що відключення електроенергії торкнуться Нью-Йорк, Техас, Пенсільванію, Вісконсін і Теннессі через брак природного газу.

Він передбачив, що нова інгаляційна вакцина від COVID, яка в даний час знаходиться в стадії розробки, буде доступна в цьому році і різко скоротить передачу вірусу, що Долар США залишиться стабільним і що російське вторгнення в Україну затягнеться в цьому році без припинення вогню.

Він також вважає, що акції регіональних банків США будуть процвітати, незважаючи на нестабільність в кредитному секторі в минулому році.

Його прогноз про те, що Байден піде, частково був заснований на низькому рейтингу схвалення президента - незважаючи на "з моменту його інавгурації створено близько 10% робочих місць".

Стратег зазначив, що високі показники Байдена щодо створення робочих місць є "побічним продуктом його інавгурації, що збіглася з впровадженням вакцини від COVID і відновленням роботи економіки США".

Чембалест не передбачив, хто може зайняти місце Байдена як кандидата від Демократичної партії.

Ситуація в США перед виборами

Віце-президент Камала Харріс непопулярна серед громадськості: більше половини (55,5%) не схвалюють її роботу, згідно з даними та статистичним новинним сайтом FiveThirtyEight.

Представник Дін Філліпс (демократ від Міннесоти) та автор книг про самодопомогу Маріанна Вільямсон - єдині демократи, які висунули свої кандидатури.

Два перспективні кандидати проведуть дебати один з одним у Нью-Гемпширі в понеділок. Байден не братиме участі. Інший демократ, Роберт Ф. Кеннеді-молодший, має намір балотуватися як незалежний кандидат.

Незважаючи на занепокоєння щодо віку та гостроти розуму Байдена, чинний президент залишається переважним фаворитом для повернення кандидатури своєї партії: опитування показують, що троє з чотирьох демократів віддають йому перевагу над Вільямсоном та Філліпсом.

Колишній президент Дональд Трамп залишається переважним фаворитом у гонці проти претендентів від Республіканської партії Ніккі Хейлі, губернатора Флориди Рона Десантіса та біотехнологічного магната Вівека Рамасвамі.

Політичне становище президента Джо Байдена знаходиться на найслабшій точці за час його президентства, і виборці вперше віддали перевагу його конкуренту Дональду Трампу.

Байден відстає від Трампа на 4 процентних пункти, 47% проти 43%, в гіпотетичному голосуванні тільки з цими двома кандидатами. Якщо до цього списку додаються п'ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага Трампа збільшується до 6 пунктів, з 37% до 31%.

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