Сергія Тихановського 14 грудня засудили до 18 років колонії суворого режиму.

Лідерка опозиційного руху в Білорусі Світлана Тихановська висловила готовність продовжувати боротьбу з режимом Лукашенка, попри ухвалений судом Гомеля "вирок" її чоловіку.

Про це йдеться у відео відповіді Тихановської у Telegram.

Політик пояснила, що записує реакцію до ухвалення судом рішення: "Я уявляю, яка там буде цифра, і буде дуже складно її психологічно прийняти".

Вона підкреслила, що будь-який термін з міркувань політичної боротьби "це ненормально, це незаконно і це не те, з чим можна миритися".

"Тому, коментуючи цей так званий "вирок", я буду ставити собі тільки одне питання: що я робитиму з цією новиною? Я буду продовжувати захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів. Я буду пробувати робити щось дуже складне, можливо, неможливе, щоб наблизити той момент, коли ми з ним побачимося у новій Білорусі", – підкреслила Тихановська.

Вона додала, що продовжуватиме "відправляти листівки, малюнки дітей, щоби, коли ми зустрінемося, зробити з цього пам’ятний альбом".

"І все, що я роблю, я роблю заради цього моменту. Такий персональний момент є у кожної людини. Залишилося вирішити, що кожен готовий зробити, щоби швидше здійснити нашу мрію", – підсумувала Тихановська.

Що передувало

14 грудня "суд" у Гомелі дав Сергію Тихановському 18 років колонії суворого режиму за нібито організацію масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі та перешкоджання роботи ЦВК.

"Вироки" отримали ще п’ятеро обвинувачених у причетності до подій в Білорусі влітку 2020 року.

Білоруський блогер і активіст Сергій Тихановський у травні оголосив про наміри балотуватися на пост президента країни, але ЦВК Білорусі відмовила йому в реєстрації. Тоді заявку на участь у виборах подала його дружина Світлана.

29 травня його затримали. 4 червня силовики в ході обшуків виявили на дачі у Тихановського 900 тисяч доларів США. Його дружина Світлана заявила, що ніколи не бачила цих грошей.

Протести в Білорусі і відносини Лукашенка з Путіним

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Читайте такожМожливий референдум щодо Донбасу: спікер Путіна сказав, що цікавить КремльЧерез насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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Автор: Яна Ставська