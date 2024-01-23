Документ має підписати Ердоган.

У вівторок, 23 січня, парламент Туреччини проголосував за ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, пленарне засідання парламенту в Анкарі проголосувало за прийняття заявки Швеції. Після цього відповідний документ відправили на підпис президенту Реджепу Таїпу Ердогану. Потім його мають передати на зберігання до Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Таким чином, наразі заявку про вступ Швеції до НАТО не підтримує лише одна країна - Угорщина.

Відео дня

Шлях Швеції до НАТО: що відомо

Після початку повномасштабної війни проти України уряди Швеції та Фінляндії висловили бажання стати членами Альянсу, щоб мати змогу захистити себе в разі війни.

Заявки на членство обох країн схвалили всі країни НАТО, окрім Туреччини та Угорщини. Ердоган вимагав від Швеції екстрадувати представників Робітничої партії Курдистану, а угорський прем'єр заявляв про "брак поваги" з боку цих країн.

Наприкінці березня парламенти Туреччини та Угорщини ратифікували заявку Фінляндії щодо вступу до Альянсу. Вже 4 квітня країну офіційно прийняли до НАТО.

Ще у липні минулого року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг оголосив, що провів зустріч з турецьким президентом та прем'єром Швеції, на якій Ердоган погодився ратифікувати вступ країни до Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: