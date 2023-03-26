Голова МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешту набридла критика від цих країн щодо внутрішніх справ Угорщини.

Парламент Угорщини досі не ратифікував заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. Голова МЗС Петер Сійярто в інтерв'ю Associated Press пояснив, що його країна хоче більшої поваги від політиків цих держав-каднидатів.

Законодавці від правлячої угорської партії планують голосувати по заявці Фінляндії на вступ до НАТО у понеділок.

Але останніми місяцями "виникло серйозне занепокоєння" щодо Фінляндії та Швеції, "головним чином через дуже неповажну поведінку політичних еліт обох країн по відношенню до Угорщини", - сказав Сійярто.

Угорський дипломат зазначив, що Будапешту набридла критика від цих країн щодо внутрішніх справ Угорщини, зокрема в питаннях демократії і культури.

"Ви знаєте, коли фінські та шведські політики ставлять під сумнів демократичний характер нашої політичної системи, це дійсно неприйнятно. Ми очікуємо на повагу. Так само, як ми проявляємо повагу до всіх країн", - сказав Сійярто.

Терміни голосування щодо заявки Швеції на вступ до НАТО передбачити важче, додав голова МЗС Угорзини.

Відносини Угорщини з країнами ЄС

AP нагадує, що Євросоюз, до складу якого входить 21 країна НАТО, заморозив 7,5 млрд євро з фондів Євросоюзу для Угорщини та звинуватив прем'єр-міністра Віктора Орбана в придушенні свободи ЗМІ та прав ЛГБТК. Уряд Орбана також звинувачують у толерантному ставленні до вкоріненої культури корупції та кооптації (введення до складу виборного органу нових членів або кандидатів власним рішенням даного органу без проведення додаткових виборів, - УНІАН) державних інституцій для обслуговування правлячої партії "Фідес".

У резолюції Європейського парламенту минулого року наголошується, що Угорщина стала "гібридним режимом виборчої автократії" під націоналістичним урядом Орбана, і що його підрив демократичних цінностей ЄС вивів Угорщину зі спільноти демократичних держав.

Ця критика викликала заперечення всередині Угорщини та ускладнила уряду підтримку заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, сказав Сійярто. Скептики переконані, що Угорщина просто намагалася отримати вигідні поступки.

Вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

Фінляндія і Швеція вирішили змінити свій багаторічний нейтральний статус і одночасно подали заявку на вступ в НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ на Україну.

Попри те, що Швеції і Фінляндії пророкували швидкий вступ до Альянсу, вони зіткнулися з опором Туреччини та Угорщини. Інші країни-члени НАТО уже завершили процес ратифікації заявок.

Туреччина раніше виступила проти приєднання цих країн до Альянсу через те, що вони нібито надають притулок обвинуваченим у сепаратистській діяльності курдам і туркам. Зокрема, Ердоган зажадав екстрадиції понад 100 представників Робітничої партії Курдистану. 17 березня він заявив про початок процесу затвердження заявки Фінляндії. 26 березня в Анкарі заявили, що Туреччина "залишила відкритими двері" в НАТО для Швеції, але Стокгольм повинен показати свою рішучість.

Угорщина почала вивчати заявки обох країн раніше цього місяця, хоча спочатку обіцяла ратифікувати заявки до кінця минулого року. Але парламент країни затягує процес розгляду.

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