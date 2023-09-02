Він вважає, що Китай зберігатиме нейтралітет у цьому питанні.

Надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол вражений тим, якою поміркованою була підтримка Росії з боку Китаю після початку повномасштабної війни в Україні.

"Путін та Сі мають довгі відносини протягом тривалого часу. Це такий автократичний альянс проти демократичного світу - звичайно, йдеться не про формальний альянс, а про партнерство, яке в першу чергу підживлюється антагонізмом по відношенню до США. І попри все це, я просто вражений, наскільки поміркованою була підтримка Росії з боку Китаю. Сі Цзіньпін не підтримує війну. Лише шість чи сім країн підтримали Путіна і Росію на Генеральній Асамблеї ООН, і Китай не був серед них. Він утримується", - зазначив він в інтерв'ю "Еспресо".

Макфол нагадав, що Китай не надає РФ військової допомоги і дуже обережно поводиться, щоб уникнути санкцій. Водночас він переконаний, що Китай не буде засуджувати цю війну та підтримувати Захід.

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"Звичайно нам потрібно більше старатися в цьому напрямку, однак зважаючи на те, що китайський лідер навіть у 2014 не визнав анексію Криму, те, як мало Китай зробив для Росії викликає подив. І я віддаю належне вашому президенту і вашим дипломатам за розумну дипломатію з Китаєм, яка утримує його на узбіччі. Я був би радий, якби Китай підтримав Захід і засудив цю війну. Але не думаю, що це станеться. Втім, підтримувати китайський нейтралітет - це дуже гідна мета, яку вдалось досягти українській дипломатії", - підсумував дипломат.

Війна в Україні - роль Китаю

У свіжому розслідуванні The Telegraph вказувалось, що Китай допомагає озброювати РФ вертольотами, безпілотниками, оптичними прицілами і найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

The Wall Street Journal вважає, що Китай, імовірно, допоміг Росії в облаштуванні фортифікаційних укріплень на захоплених територіях України. Про це свідчить характер деяких торгових контрактів між двома країнами.

Водночас у самому Китаї у Пекіні спростовують чутки про військову допомогу Китайської Народної Республіки Російській Федерації. При цьому на нових географічних картах Китаю частина території Росії визнається територією самої КНР.

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