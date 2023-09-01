Президент Росії готується провести переговори з лідером КНР.

Російський правитель Володимир Путін заявив, що незабаром зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Він мене називає своїм другом, я із задоволенням називаю його своїм другом, тому що це людина, яка дуже багато робить для розвитку російсько-китайських відносин", - сказав Путін під час зустрічі зі школярами 1 вересня.

На думку Путіна, центр економічного і політичного життя поступово зміщуватиметься в Азію. "Це об'єктивний процес", - зазначив диктатор.

Також кремлівський ватажок підтримав пропозицію включити до шкільної програми РФ вивчення китайської та інших східних мов.

Путін готується поїхати в Китай до Сі Цзіньпіна

Російський диктатор Володимир Путін не залишав Росію після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за скоєння воєнних злочинів. Та в жовтні він, ймовірно, наважиться на це заради зустрічі з Сі Цзіньпіном, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

В березні 2023 року Сі відвідав Москву з державним візитом. Це була його перша закордонна поїздка після отримання безпрецедентного третього терміну як лідера Китаю.

Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року перед початком повномасштабної війни проти України.

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