Пекін заперечує інформацію західних ЗМІ.

У Пекіні спростували чутки про військову допомогу Китайської Народної Республіки Російській Федерації.

Представник МЗС Китаю Ван Веньбін заявив, що його країна не експортує компоненти для зброї у Росію, а всі чутки поширюють "невідповідальні ЗМІ".

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення. Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - сказав Ван.

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Нагадаємо, що у квітні цього року голова МЗС Китаю запевнив, що Пекін не буде допомагати Москві зброєю.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай декларує свій нейтралітет у конфлікті та пропонує знайти рішення шляхом переговорів. При цьому Пекін жодного разу не засудив сам факт військового вторгнення, хоча і зазначав, що удари по цивільних об'єктах і мирних громадянах неприпустимі.

Весь останній рік в пресі з'являлися повідомлення, що Китай планує або вже почав поставки зброї в Росію. Офіційні особи на Заході тільки в січні вперше заговорили про небезпеку китайських поставок в РФ.

У секретних документах Пентагону, які нещодавно потрапили в мережу, є дані, що Китай вже схвалив поставки зброї. Однак поки немає підтверджень, що це рішення почали втілювати на практиці.

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