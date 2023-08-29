Цей факт не пропустили російські пропагандистські канали.

У Китаї офіційно затвердили нові географічні карти. Примітно, що на них частина території Росії визнається територією самої КНР.

У новому випуску географічних карт на 2023 рік китайський державний сайт "Картографічний сервіс стандартних карток" позначив Великий Уссурійський острів повністю китайською територією.

Цей факт не пропустили російські пропагандистські канали. Зокрема, видання РБК пише, що Великий Уссурійський острів "залишався спірною територією Росії та КНР протягом останніх 100 років".

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"2008 року країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано", – наголошується в матеріалі.

Карти Google зараз показують цю територію як частину РФ (Хабаровський край).

Територіальні питання між Китаєм та РФ

Уряд Китаю вважає частину територій РФ такими, що були віддані Росії неправомірно. Йдеться про землі загальною площею понад млн квадратних кілометрів, які до часів династії Цин (1636-1912) належали Китаю, проте за часів царської Росії увійшли до складу РФ.

Примітно, що ідея маркувати російські території як історично китайські не нова. У лютому 2023 року Міністерство природних ресурсів КНР опублікувало вимогу внести корективи у назви восьми географічних об'єктів РФ, що належали Китаю. Йшлося, зокрема про Владивосток (Хайшеньвай), Уссурійськ (Шуанченцзи), Хабаровськ (Болі), Благовєщенськ (Хайланьбао), острів Сахалін (Куедао), Нерчинськ (Нібучу), Миколаївськ-на-Амурі (Мяоцзе), Становий хребет (Вайсінань-лін).

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