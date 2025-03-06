Пеллегріні, як і Фіцо, хоче, щоб Україну зобов’язали відновити транзит російського газу.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав вимогу прем’єр-міністра Роберта Фіцо, щоб у підсумках саміту ЄС, який відбувається 6 березня у Брюсселі, було зафіксовано зобов’язання України дозволити транзит газу через свою територію до Європи.

На його думку, таким чином Фіцо відстоює національні інтереси Словаччини, пише Aktuality.

Президент Словаччини підтримує Фіцо, який вважає, що якщо Євросоюз продовжуватиме надавати допомогу Україні, то Україна могла б у відповідь зробити "жест вдячності", дозволивши транзит газу.

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"Я не можу його за це критикувати, адже він захищає національні інтереси Словаччини", - сказав Пеллегріні.

Заяви словацьких політиків щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо погрожував "ускладнити" ухвалення висновків саміту ЄС у Брюсселі, якщо блок не вимагатиме від України відновити транзит газу через свою територію. Фіцо прямо не сказав, чи заблокує він висновки саміту, однак попередив, що ситуація на газовому ринку є критичною.

Також лідер націоналістичної Словацької національної партії Андрей Данко заявляв, що хотів би, аби Україна "повернула" надану попередніми урядами Словаччини допомогу в розмірі 3,5 млрд євро. Він сказав це, коментуючи угоду України і США про корисні копалини, яка, за словами Трампа, має повернути Штатам надану Україні допомогу.

Крім того, Фіцо поставив остаточну крапку у допомозі для України. Після скандальної зустрічі президентів США і України в Білому домі він заявив, що Словаччина не буде підтримувати Україну у війні проти РФ ні фінансово, ні військово.

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