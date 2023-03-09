Ярослав Надь зазначив, що в Україні помирають люди, а Братислава може допомогти їх врятувати.

Влада Словаччини готова передати винищувач МіГ - 29 разом з Польщею. У Варшаві підтвердили таке рішення.

"Думаю, пора приймати рішення", - заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у Facebook.

Чиновник зазначив, що його польський колега Маріуш Блащак у Стокгольмі запевнив, що Варшава згодна на спільну передачу Міг-29 Україні.

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"Підтверджую, що Польща офіційно згодна з тим, що ми разом відправимо МіГи в Україну", - зазначив словацький міністр.

Крім того, Надь підкреслив, що в Україні вмирають люди, а Словаччина може допомогти, тому політиканство недоречне, тому що це нелюдяно і безвідповідально.

Винищувачі для України - що відомо

Офіційний Київ просив західних союзників передати винищувачі, щоб захистити небо над Україною. На початку повномасштабного вторгнення РФ Захід не став розглядати це питання. Через рік це питання знову постало на повєтську дня.

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що українські військові отримають два-три типи винищувачів.

У свою чергу президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова надати Києву винищувачі і це можна буде зробити в рамках міжнародної коаліції.

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