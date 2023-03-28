Щоб домогтися такого обсягу, державі знадобиться підтримка ЄС.

Словаччина хоче наростити виробництво 155-мм снарядів на тлі війни в Україні. Держава прагне за рік випускати в п'ять разів більше боєприпасів зазначеного зразка — 150 тис. замість 30 тис.

Як повідомив портал Bloomberg, такими планами поділився міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на конференції із зовнішньої та європейської політики Братислави. Він сказав: "Словаччина може збільшити виробництво артилерійських снарядів з 30 000 до 150 000 на рік".

За словами голови оборонного відомства, держава вже вкладає кошти в розширення поточних виробничих потужностей. Це дозволить наростити випуск 155-міліметрових боєприпасів до 100 тисяч на рік.

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"Цифра в 150 тисяч може бути досягнута за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулорічного візиту єврокомісара з внутрішнього ринку і послуг Тьєррі Бретона щодо словацьких об'єктів озброєння", — додав Надь.

Країни Європи нарощують виробництво боєприпасів для допомоги Україні

Держави ЄС 20 березня досягли політичного консенсусу у питанні відправки 1 мільйона 155-міліметрових снарядів для ЗСУ.

Європейське оборонне відомство створило проектну угоду для спільних закупівель боєприпасів для України. Її підписали 19 країн Євросоюзу і Норвегія. Останньою до списку приєдналася Іспанія.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 27 березня оголосив, що всі оборонно-промислові підприємства наростять виробництво боєприпасів. Снаряди будуть виготовлятися в тому числі для потреб українських військових.

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