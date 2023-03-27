Наразі в усьому НАТО та країнаї Європи не вистачає снарядів.

Польські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу збільшують виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.

Про це повідомив прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час прес-конференції. Він додав, що в усьому НАТО зараз не вистачає снарядів.

"Найближчими днями Рада міністрів ухвалить спеціальну довгострокову програму, яка підтримуватиме виробництво боєприпасів у різних частинах нашої країни. Ми хочемо, щоб приватні та державні компанії виробляли боєприпаси. Сьогодні ми знаємо, що цих боєприпасів не вистачає у всій Європі, і я можу сказати, що не є таємницею, що їх не вистачає в усьому НАТО", - заявив Моравецький.

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За словами прем'єра, Польща приєдналась до програми Євросоюзу щодо спільної закупівлі боєприпасів для ЗСУ, які є найбільшою потребою для наших захисників зараз.

"Тому, як ми домовилися на останній Європейській Раді, ми постачатимемо ці боєприпаси, при цьому фінансування здійснюватиметься з бюджету ЄС", - додав він.

Моравецький назвав програму ЄС щодо передачі ЗСУ мільйона снарядів до кінця року дуже амбіційною.

"Але я переконаний, що після дуже стрімкого збільшення виробничих потужностей нашої ОПК такі обсяги не будуть надто амбітними", - підсумував політик.

Боєприпаси для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 20 березня країни ЄС досягли політичного консенсусу щодо відправлення в Україну 1 мільйона снарядів калібру 155 мм протягом року.

Спочатку проектну угоду Європейського оборонного агентства для спільних закупівель боєприпасів з метою надання їх Україні та поповнення їх запасів у країнах ЄС підписали: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Швеція, а також Норвегія, яка не є членом ЄС. Згодом до них приєдналася Іспанія. Зараз цей список складається з 19 країн ЄС та Норвегії.

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