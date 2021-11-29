Влада хоче відстежувати місця перебування хворих, щоб перервати поширення вірусу.

Кабінет міністрів Ізраїлю дозволив загальній службі безпеки Шин-Бет стежити через мобільні телефони за людьми, зараженими новим штамом коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон".

Такі заходи мають використовуватися для відстеження геолокації хворих, щоб перервати подальше поширення вірусу, повідомляє Офіс прем'єр-міністра країни.

Дозвіл діятиме до опівночі четверга, 2 грудня. У разі широкомасштабного спалаху уряд його відкличе.

Читайте такожІзраїльські науковці навчилися вбивати коронавірус за дві секундиЯк повідомляв УНІАН, Ізраїль знову відкрився для іноземного туризму на початку листопада - вперше з початку пандемії. Однак у влади викликає занепокоєння новий штам SARS-CoV-2, що отримав назву "Омікрон".

Вперше його ідентифікували в Ботсвані 9 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

У суботу, 27 листопада, Міністерство охорони здоров'я підтвердило перший випадок нового штаму в Ізраїлі та повідомило про сім можливих інфікованих, зокрема трьох осіб, які останнім часом не виїжджали за кордон.

Підтверджений заражений нещодавно повернувся з поїздки в Малаві. Троє з можливих заражених були вакциновані.

З неділі, 28 листопада, Ізраїль закрив свої кордони для негромадян на два тижні.

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Автор: Катерина Комолова