Крім коронавірусу, дослідникам вдалося ефективно знищити за допомогою цієї технології й поліовірус.

Нове дослідження науковців з Аріельського університету в Ізраїлі показало, що особлива форма випромінювання, відома як міліметрові хвилі, здатна на 99% знищувати корона- і поліовірус на поверхнях лише за дві секунди.

Результати можуть мати важливе значення для швидкої та ефективної дезінфекції навколишнього середовища й обладнання, пише The Jerusalem Post.

"Наша лабораторія спеціалізується на джерелах електромагнітного випромінювання. Цей тип випромінювання працює в режимі міліметрових хвиль - їх довжина близько трьох міліметрів. Для порівняння: випромінювання мобільного телефону має довжину хвилі близько 30 сантиметрів, а випромінювання мікрохвилі - близько 12 сантиметрів", - розповів професор Моше Ейнат, співавтор дослідження.

Міліметрові хвилі використовують у багатьох областях. У медицині попередні дослідження вже показали, що вони можуть бути ефективні в боротьбі з пухлинами, у знищенні ракових клітин. Крім того, їх можна використовувати для передачі енергії та електрики без дротів, а також у процесі виробництва унікальних матеріалів, таких як синтетичні алмази.

Коли почалася пандемія COVID-19, Ейнату та його команді спала на думку ідея використовувати хвилі для знищення вірусу, і вони почали співпрацювати з доктором Габі Герлітцем, молекулярним біологом, який став провідним автором дослідження.

"Ми побачили, що випромінювання за рахунок підвищення температури може вбивати вірус", - зазначив науковець.

Поки що мова не йде про використання цієї технології для знищення коронавірусу в організмі людини. Однак, за словами фахівців, вона може стати у пригоді для швидкого очищення кімнат, обладнання та будь-яких поверхонь.

"Інші методи, що використовуються зараз для цього, такі як УФ-випромінювання, вимагають хвилин, а іноді й цілої години, і до того ж вони можуть бути токсичними для людини, що робить процес дезінфекції дуже непрактичним. За допомогою нашої технології ми знищили майже 99,9% вірусу за дві секунди", - розповів Герлітц.

Випромінювання дуже м'яко впливає на поверхні, не нагріваючи їх і жодним чином не пошкоджуючи, тому його можна використовувати, наприклад, на електронному обладнанні.

Читайте такожБілл Гейтс розповів про нову загрозу для людства страшнішу за COVID-19Окрім коронавірусу, науковцям вдалося ефективно знищити за допомогою міліметрових хвиль й поліовірус.

"Ми хотіли довести, що цей метод працює з вірусами в цілому", - підкреслив Герлітц.

Надалі дослідники зосередяться на застосуванні цього методу для дезінфекції води.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку листопада в Ботсвані вперше ідентифікували новий штам SARS-CoV-2, що отримав назву "Омікрон". Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути стійкіший до вакцин, а також швидше поширюватися.

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Автор: Катерина Комолова