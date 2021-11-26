Перші дані про цей варіант вірусу свідчать, що він може зробити вакцини менш ефективними у боротьбі з пандемією.

У Великій Британії заявили, що нещодавно виявлений варіант коронавірусу, який поширюється в Південній Африці, вважається найбільш небезпечним з усіх виявлених.

Як повідомляє Reuters, в Агентстві охорони здоров’я Великої Британії зазначили, що варіант, названий B.1.1.529, має білок, який різко відрізняється від білка оригінального коронавірусу, на якому базуються вакцини проти COVID-19. Цей варіант коронавірусу було виявлено в Ботсвані та Гонконгу.

"У Великій Британії наразі не виявлено випадків цього варіанту. Але цей новий варіант викликає величезне міжнародне занепокоєння", - сказав міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Він підкреслив, що перші дані свідчать про те, що цей штам коронавірусу може зробити вакцини менш ефективними та має більшу здатність передаватися.

Читайте такожЗа добу на коронавірус захворіли майже 16 тисяч українців, 608 людей померли (відео)"Ми стурбовані тим, що цей новий варіант може становити значний ризик для здоров’я населення. Варіант має надзвичайно велику кількість мутацій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, британські експерти забили тривогу з приводу появи нового варіанту коронавірусу (B.1.1.529), який, як вважається, з'явився в Ботсвані, і на сьогодні є версією, що мутувала найбільше.

Він може бути потенційно небезпечніший за всі інші варіанти, зокрема й "Дельту", вважають науковці.

Глава відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що для дослідження впливу нового штаму на вакцини необхідно кілька тижнів.

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Автор: Інна Андаліцька