Обмеження запроваджуються на два тижні.

Ізраїльська влада затвердила нові обмеження для запобігання поширенню "Омікрон"-штаму коронавірусу SARS-CoV-2.

Зокрема, міністри проголосували за заборону на в'їзд у країну негромадян на два тижні, пише Times of Israel.

Нові правила набирають чинності в неділю, 28 листопада. Упродовж 14 днів іноземні громадяни зможуть потрапити до Ізраїлю лише в разі наявності спеціального дозволу від урядової комісії.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, міністри також розширили обов'язковий карантин для вакцинованих ізраїльтян, які прибувають з-за кордону, і дали дозвіл загальній службі безпеки Шин Бет відновити відстеження інфікованих людей.

Читайте такожНовий штам коронавірусу "Омікрон" може бути вшестеро заразнішим, ніж "Дельта" - біологТак, вакциновані ізраїльтяни, які за чинними правилами мали пройти тест на коронавірус при приземленні та залишатися в ізоляції до отримання негативного результату, тепер повинні будуть просидіти в карантині 72 години й пройти ще один тест на COVID на третій день після прибуття.

Невакциновані мандрівники мають залишатися в карантині щонайменше тиждень і можуть покинути ізоляцію при отриманні негативного результату тесту, проведеного на сьомий день.

Ізраїльтяни, які прибувають з "червоних" країн з високим рівнем ризику, будуть змушені залишатися на карантині в певних державних готелях, поки не отримають негативний результат тесту на вірус.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль знову відкрився для іноземного туризму на початку листопада - вперше з початку пандемії.

Однак у влади викликає занепокоєння новий штам SARS-CoV-2, що отримав назву "Омікрон". Вперше його ідентифікували в Ботсвані 9 листопада. Він відрізняється великою кількістю мутацій і, як вважається, може бути більш стійкий до вакцин, а також швидше поширюватися.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило один випадок нового штаму в Ізраїлі в суботу, 27 листопада, і повідомило про сім можливих інфікованих, зокрема, трьох осіб, які останнім часом не виїжджали за кордон.

Підтверджений заражений нещодавно повернувся з поїздки в Малаві. Троє з можливих заражених були вакциновані.

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Автор: Катерина Комолова