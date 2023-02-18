США націлені припинити спроби РФ ухилитися від санкцій.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо планує наступного тижня поставити Росію і її спецслужби до відома про те, що США стежать за їхніми спробами обійти санкції і вживають жорстких заходів.

Як пише CNN, про це Адейемо заявив раніше цього тижня, виступаючи в Раді з міжнародних відносин.

"Одним з центральних елементів нашої стратегії буде протидія спробам ухилитися від наших санкцій. Ми знаємо, що Росія активно шукає способи обійти ці санкції. ... Насправді, ми знаємо, що наші санкції працюють, тому що Росія доручила своїм розвідувальним службам – ФСБ і ГРУ – знайти способи їх обійти", – говорить він.

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Адейемо також наголосив, що міністерство працює на тим, аби зменшити військовий потенціал РФ.

"Ми сповільнюємо Росію, а наші колеги з Міністерства оборони прискорюють українців. Таким чином, вони отримують зброю, необхідну для боротьби з Росією в їхній країні, в той час ми сповільнюємо здатність Росії переозброюватися. Ми вже бачимо великий вплив", - констатував Адейемо в інтерв'ю CNN перед виступом.

Також очікується, що Адейемо виступить з промовою напередодні першої річниці російського вторгнення в Україну, в якій будуть роздуми про зусилля США з дестабілізації російської економіки і введення нищівних санкцій, що підривають здатність країни-агресора вести війну.

РФ обходить західні санкції

Ще на початку повномасштабної війни в Україні ЄС, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші країни ввели рекордну кількість санкцій проти РФ. Країна обігнала Іран і Північну Корею за кількістю введених обмежень. Під санкціями опинилися російський центральний банк, політики і олігархи, російська нафта і нафтопродукти і так далі.

Експерти бачать значний вплив санкцій на російську економіку. Майже через рік після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, її бюджет "просів" відразу за кількома показниками: дохід від експорту впав в 4 рази, дефіцит бюджету б'є рекорди.

Водночас доходи РФ від імпорту просіли тільки на 7,5% – за рахунок "паралельного імпорту" і торгівлі з Туреччиною і Китаєм. Експерти висловлюють стурбованість з приводу здатності Москви ухилятися від санкцій і переорієнтувати торгові шляхи.

Раніше стало відомо, що Росія продовжує закуповувати мікрочіпи у виробників з Нідерландів попри введені санкції. У поставках мікрочіпів на російський ринок в обхід західних санкцій підозрюється і німецька компанія Smart Impex. Фірми-посередники для поставки мікрочіпів були створені в Туреччині та Гонконгу.

Раніше представник Мінфіну США відправився в "турне" такими країнами, як Оман, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина, щоб попередити їх про наслідки через обхід санкцій проти РФ.

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