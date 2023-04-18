Повідомляється, що згідно французької стратегії, переговори між РФ і Україною відбудуться вже цього літа.

Президент Франції Еммануель Макрон планує звернутися до Китаю з планом, який, як він вважає, може призвести до переговорів між Росією та Україною.

Як пише Bloomberg з посиланням на обізнані анонімні джерела, Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонну працювати з високопоставленим китайським дипломатом Ван І над створенням структури, яка може бути використана в якості основи для майбутніх переговорів.

Зазначається, що згідно з французькою стратегією, переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре.

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Bloomberg також вказує, що будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, у тому числі від успішного контрнаступу України, який забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких переговорів.

Візит Макрона до Китаю - що повідомлялося

Президент Франції Еммануель Макрон на початку квітня перебуває з офіційним візитом у Китаї. При цьому основною темою візиту були переговори по темі врегулювання російсько-української війни.

Повідомлялося, що Макрон умовив лідера Китаю Сі Цзіньпіна провести телефонну розмову з Володимиром Зеленським

15 квітня Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели майже півторагодинну телефонну розмову.