Члени парламенту назвали його заяву загрозою безпеці європейських країн.

Майже 80 європейських парламентаріїв закликали міністра з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну оголосити посла Китаю Лу Шайє персоною нон грата.

Відповідне звернення опублікувала газета Le Monde. У ньому члени парламенту заявляють, що слова китайського дипломата порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.

Вони назвали заяви Шайє глибокою образою історії, культури та принципової цілісності цацій. "Зауваження посла спрямовані на підрив фундаментальних принципів, на яких засновані передбачувані дипломатичні відносини. Китаю або будь-якій іншій країні не слід ставити під сумнів суверенітет інших", - йдеться у зверненні.

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Парламентарі зазначили, що суверенітет - це не дипломатична іграшка, а фундаментальний елемент міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту ООН.

"У той час, коли в Європі вирує війна після агресії Росії проти територіальної цілісності її сусіда України, вкрай важливо, щоб демократичний світ направив недвозначний сигнал авторитарним країнам захищати суверенітет наших союзників", - додали вони.

Також вони нагадали заяву китайського посла про те, що Пекін проводитиме перевиховання тайванського населення після того, як отримає контроль над Тайванем.

Скандальна заява китайського посла: деталі

Як повідомляв УНІАН, Лу Шайє заявив, що "за міжнародним правом країни колишнього СРСР не мають статусу, тому що немає міжнародної угоди, щоб зробити їх статус як незалежних країн конкретним". Крім того, він сказав, що Крим був "російським спочатку".

Влада Естонії відразу викликала офіційного представника КНР в країні на зустріч. У Литві сказали, що завдяки таким заявам у країн Балтії немає довіри до Китаю.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель назвав заяву Шайє неприйнятною. А у Франції засудили висловлювання дипломата і закликали Китай порозумітися.

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