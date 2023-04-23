Міністерство закордонних справ Франції нарешті відреагувало на скандальні слова китайського посла Лу Шайє, який представляє МЗС КНР у Парижі.
Нагадаємо, що напередодні чиновник викликав дипломатичний скандал, заявивши, що Крим може територіально не належати України. У МЗС Франції заявили, що з "жахом сприйняли" відповідну заяву, пише Le Figaro.
Там закликали Китай пояснити, чи відображають подібні слова загальну позицію країни або ж це власна думка Лу Шайє. Париж сподівається, що Китай все ж має інші погляди.
Також видання нагадало, що території України у межах 1991 року разом з Кримом офіційно визнали всі країни ООН, включно с Китаєм.
Видання вказує, що наразі поведінку лідера КНР Сі Цзіньпіна важко трактувати однозначно. За понад рік повномасштабної війни він досі не провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, попри відповідні заклики.
Проте лідер КНР вже встиг відвідати з візитом Москву, таким чином підтвердивши свої наміри продовжувати партнерство з диктатором Володимиром Путіним, пише Le Figaro.
Заява посла Китаю в Франції викликала дипломатичний скандал
Нагадаємо, що 22 квітня посол КНР у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, заявивши, що території таких країн не мають відповідного статусу у міжнародному праві. Він окремо зазначив, що питання про те, чи належить Крим України, залежить від сприйняття ситуації.
На таку заяву одразу відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Лу Шайє, схоже, має підозрілі проблеми з географією. Адже його слова суперечать офіційній дипломатичний позиції КНР.
Також такій заяві обурилися колишні країни СРСР, зокрема, Естонія.