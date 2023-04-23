Напередодні китайський посол у Франції став причиною дипломатичного скандалу через фразу про те, що Крим може територіально не належати Україні.

Міністерство закордонних справ Франції нарешті відреагувало на скандальні слова китайського посла Лу Шайє, який представляє МЗС КНР у Парижі.

Нагадаємо, що напередодні чиновник викликав дипломатичний скандал, заявивши, що Крим може територіально не належати України. У МЗС Франції заявили, що з "жахом сприйняли" відповідну заяву, пише Le Figaro.

Там закликали Китай пояснити, чи відображають подібні слова загальну позицію країни або ж це власна думка Лу Шайє. Париж сподівається, що Китай все ж має інші погляди.

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Також видання нагадало, що території України у межах 1991 року разом з Кримом офіційно визнали всі країни ООН, включно с Китаєм.

Видання вказує, що наразі поведінку лідера КНР Сі Цзіньпіна важко трактувати однозначно. За понад рік повномасштабної війни він досі не провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, попри відповідні заклики.

Проте лідер КНР вже встиг відвідати з візитом Москву, таким чином підтвердивши свої наміри продовжувати партнерство з диктатором Володимиром Путіним, пише Le Figaro.

Заява посла Китаю в Франції викликала дипломатичний скандал

Нагадаємо, що 22 квітня посол КНР у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, заявивши, що території таких країн не мають відповідного статусу у міжнародному праві. Він окремо зазначив, що питання про те, чи належить Крим України, залежить від сприйняття ситуації.

На таку заяву одразу відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко. За його словами, Лу Шайє, схоже, має підозрілі проблеми з географією. Адже його слова суперечать офіційній дипломатичний позиції КНР.

Також такій заяві обурилися колишні країни СРСР, зокрема, Естонія.

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